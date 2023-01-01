Алёна Морозова Дороги для развития промышленности В Перми появилась новая кольцевая развязка рядом с особой экономической зоной Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

На возведении дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы» завершается строительство кольцевой развязки на ул. Промышленной. Подрядчику осталось только установить бортовой камень и обустроить наружное освещение. Работы реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это один из крупнейших и капиталоёмких проектов транспортной инфраструктуры в Прикамье на сегодняшний день.

Новый путепровод

Строительство дополнительного съезда с Осенцовского промузла с кольцевой развязкой и путепроводом было начато в 2022 году, завершение работ запланировано на конец 2024 года. Протяжённость всего участка, на котором предусмотрены работы, составляет порядка 3,4 км. Из них 1,9 км, от Нестюковского тракта до ул. Промышленной, — строительство нового участка.

Как рассказали в подрядной организации ООО «ТехДорГрупп», сейчас работы сконцентрированы на возведении путепровода над железнодорожными путями — это восьмипролётное искусственное сооружение, которое соединит ул. Промышленную с основным ходом дороги и выездом на Нестюковский тракт. Уже полностью завершено возведение всех девяти опор, смонтированы балки почти всех пролётов — последний будет установлен в сентябре. На семи пролётах сделаны продольные и поперечные монолитные участки. Параллельно ведутся работы на мостовом полотне: укладка выравнивающего слоя, гидроизоляции и защитного слоя.

До конца 2023 года планируется полностью подготовить к асфальтированию первую половину путепровода, оставшаяся часть будет завершена летом 2024 года.

Будущий путепровод по проекту состоит из восьми пролётов: четырёх больших (по 33 м длиной каждый) и четырёх пролётов меньшей протяжённости, от 9 до 24 метров. Общая длина будущего путепровода — 208 м.

Выезд без дорожных заторов

Продолжаются работы и на проезжей части ул. Промышленной. На объекте завершается строительство кольцевой развязки — ранее на этом месте была прямая двухполосная автомобильная дорога. Сейчас там уже готова новая развязка, которая позволит коммерческому транспорту напрямую выезжать на Нестюковский тракт и далее на Восточный обход, либо автодорогу Пермь—Екатеринбург. Это значительно снизит уровень дорожных заторов на ул. Леонова.

Аналогичная развязка была сделана на Нестюковском тракте в конце прошлого года. Там было уложено новое асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка, установлены знаки и оборудовано освещение, а для удобства жителей организован пешеходный переход. Также в дорожной части проекта ведутся укрепительные работы на водопропускных трубах.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что развитие транспортной сети имеет значение для безопасности и комфорта жителей, а также напрямую взаимосвязано с экономикой региона. Строительство нового выезда с промышленного узла «Осенцы» позволит решить задачи в плане логистики.

Именно в Осенцах сосредоточено несколько крупных промышленных предприятий, а также создаётся инфраструктура для будущих производств резидентов Особой экономической зоны.

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