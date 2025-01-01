Алёна Бронникова Выезд с промузла «Осенцы» в Прикамье построит «Уралмостострой» Контракт заключён по начальной цене Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контракт на выполнение третьего этапа работ по строительству дополнительного выезда с территории для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Осенцы» в Прикамье КГБУ «УАДИТ» заключило с уфимским АО «Уралмостострой». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, участие в электронном конкурсе приняла только одна компания. Цена контракта не изменилась. С подрядчиком заключён договор на 271,9 млн руб.

Конкурс был проведён в декабре. Подрядчик должен выполнить реконструкцию существующей автомобильной дороги от д. Козыбаево Пермского муниципального округа до автомобильной дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург. Работы должны быть завершены к 8 декабря 2025 года.

Длина дороги составляет 0,8 км, а предполагаемая площадь обустройства — 1,8 тыс. кв. м. После проведения всего комплекса работ здесь появятся шесть малых искусственных сооружений, акустические экраны, наружное электроосвещение, локально-очистные сооружения и пр.

В январе АО «Уралмостострой» также приступил к выполнению работ по контракту, заключённому с пермскими властями в ноябре. Компания из Уфы построит в Перми первую очередь четвёртого этапа перехода ул. Строителей на участке от пл. Гайдара до ш. Космонавтов. Стоимость работ составит 6,49 млрд руб.

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