На строительство выезда с промузла «Осенцы» власти Прикамья выделили 272 миллиона Речь идёт о третьем этапе работ Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Власти Пермского края объявили открытый конкурс на выполнение 3-го этапа работ по строительству дополнительного выезда с территории для размещения особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Осенцы». Речь идёт о реконструкции существующей автомобильной дороги от д. Козыбаево Пермского муниципального округа Пермского края до автомобильной дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург. Информация опубликована на сайте госзакупок.





Начальная (максимальная) цена контракта — без малого 272 млн руб. Заявки принимаются до 24 декабря. Дата подведения итогов определения подрядчика — 27 декабря 2024 года.





Работы должны начаться 9 января, а закончиться 8 декабря 2025 года.





В рабочей документации сказано, что длина дороги составляет 0,8 км, а предполагаемая площадь обустройства — 1,8 тыс. кв. м. После проведения всего комплекса работ здесь появятся 6 малых искусственных сооружений, акустические экраны площадью 272 кв. м, наружное электроосвещение, локально-очистные сооружения и пр.





Напомним, в 2022 году в Перми началось строительство новой дороги в районе промышленного узла Осенцы. Она соединит Нестюковский тракт с ул. Промышленной и разгрузит обе магистрали. Протяжённость всего участка, на котором будут проводиться работы, составит 3,4 км. Из них на 1,9 км запланировано новое строительство (от Нестюковского тракта до ул. Промышленной). Стоимость всех работ составит 1,69 млрд руб. Работы обещали закончить в 2024 году.

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