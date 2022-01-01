В Прикамье началось строительство дополнительного выезда с промузла Осенцы Стоимость работ составит 1,69 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье началось строительство новой дороги в районе промышленного узла Осенцы, сообщает краевое министерство транспорта.

Она соединит Нестюковский тракт с ул. Промышленной и разгрузит обе магистрали от транзитного транспорта и пробок в часы пик. Подрядчиком выступает компания «ТехДорГрупп». Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас по Нестюковскому тракту, на противоположной стороне от д. Устиново, уже обустроен строительный штаб и активно работает техника. По словам руководителя «ТехДорГрупп» Дениса Останина, рабочим предстоит за три года построить новую дорогу с путепроводом через железнодорожные пути, а также реконструировать подъезды и обустроить кольцевые одноуровневые развязки.

«Протяжённость всего участка, на котором будут проводиться работы, составит 3,4 км. Из них на 1,9 км запланировано новое строительство (от Нестюковского тракта до ул. Промышленной). Общая длина будущего путепровода — 208 метров. Также будут реконструированы подъездные пути — участок Нестюковского тракта протяжённостью 1 км. Реконструкция подразумевает смещение оси трассы, старую дорогу при этом разберут. Также рабочие проложат водопропускные трубы. Для их монтажа будут построены специальные объездные дороги. Подчеркну, весь объект будет с освещением — планируется установка 88 опор», — рассказал он.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что развитие транспортного потенциала одного из крупнейших в России промышленных узлов — Осенцы — повысит его доступность с точки зрения логистики продукции. «Местные предприятия реализуют крупные инвестпроекты, увеличиваются объёмы производства. Новая дорога перераспределит транспортные потоки с улиц Промышленной и Леонова, что в итоге повысит безопасность дорожного движения, сократит количество ДТП и пробок», — отмечает глава региона.

В настоящее время на объекте меняется слабое основание дороги — снимается растительный слой, вынимается грунт, кладётся более прочный слой. На участке ближе к Нестюковскому тракту этот этап уже выполнен. Рабочие уложили первый слой новой дороги из песчано-гравийной смеси и производят его разравнивание и уплотнение. В целом на площадке задействовано порядка 50 единиц техники.

Параллельно завозятся материалы, производится согласование по выносу и переносу сетей. «Последний подготовительный этап — это согласование и вырубка кустарников вблизи железнодорожных путей. После там можно будет приступить к возведению земляного полотна будущей дороги. Что касается путепровода, его строительство начнётся в апреле-мае. Мы надеемся построить и ввести новую дорогу в эксплуатацию с опережением сроков», — отмечает Денис Останин.

Он также подчёркивает, что новая дорога будет строиться исключительно из отечественных материалов, преимущественно с местных карьеров и от местных поставщиков. «Это песчано-гравийная, щебёночные смеси, железобетонные изделия — арматура и бетон. Будем надеяться, что существенного повышения цен не произойдёт. Тем более что правительство Пермского края готовит программы поддержки строительных предприятий на такой случай», — подчеркнул глава подрядной организации.

Напомним, согласно контракту, ввод объекта запланирован на октябрь 2024 года. Стоимость всех работ составит 1,69 млрд руб. По данным краевого Минтранса, выбор оптимального места для возведения выезда из промузла производился на основании анализа нескольких вариантов. Для этого региональный Центр безопасности дорожного движения производил замеры в двух точках: на перекрёстке улиц Леонова и Промышленной, а также на выезде из с. Устиново на Нестюковский тракт. Исследования проводились в утренние и вечерние часы — во время пиковой нагрузки на дороги. Они показали, что выезд в районе д. Устиново можно считать приоритетным к реализации, поскольку с точки зрения распределения транспортных потоков это наилучший вариант месторасположения новой дороги.

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