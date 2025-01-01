Новый руководитель Пермского Фонда защиты прав дольщиков официально вышел на работу Ранее Андрей Коробов занимал пост замдиректора организации Поделиться Твитнуть

Как сообщили Министерстве строительства Пермского края, с 18 апреля Андрей Коробов официально вступил в должность руководителя регионального Фонда защиты прав дольщиков.

До своего назначения Коробов занимал позицию первого заместителя директора в этом же Фонде. Ранее сообщалось о его переходе на новую должность в начале текущей недели.

Напомним, «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края» был учреждён в 2020 году. За время своего существования Фондом было завершено строительство десяти проблемных многоквартирных домов в Пермском крае, благодаря чему 1806 обманутых дольщиков смогли получить ключи от своих квартир.

В общей сложности из списка проблемных объектов на сегодняшний день исключён 71 долгострой.

Наталья Иващенко, занимавшая пост руководителя данной организации с 2020 года, осенью 2024 года сменила сферу деятельности и стала руководителем пермского филиала «Форабанка».

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