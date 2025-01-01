Пермский фонд защиты дольщиков возглавит Андрей Коробов Официально он займёт пост в начале следующей недели Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края согласовали кандидатуру Андрея Коробова на должность генерального директора краевого Фонда защиты прав дольщиков. По информации издания «В курсе.ру», Коробов, исполнявший обязанности руководителя с августа 2024 года, официально займет пост в начале следующей недели. До этого он являлся заместителем гендиректора этого же фонда.

Наталья Иващенко, руководившая организацией с 2020 года, осенью 2024 года перешла на должность руководителя пермского филиала «Форабанка».

«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края» был создан в 2020 году для разрешения проблем обманутых дольщиков. Задача фонда – завершение строительства проблемных многоквартирных домов путём передачи активов застройщиков-банкротов. Учредителем и контролирующим органом данной некоммерческой организации выступает Министерство строительства Пермского края.

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