Женщине с инвалидностью в Пермском крае помогут с пандусом в подъезде Жительница Соликамска 9 лет заползала домой по лестнице Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Глава Соликамского округа Александр Русанов прокомментировал инцидент с женщиной-инвалидом, которая вынуждена ползком добираться домой по лестнице в подъезде. Ранее в соцсетях появилось видео, как она забирается до своей квартиры.

По словам Русанова, первый замглавы администрации округа Игорь Савинов вместе с прокурором Антоном Павловичем посетили женщину. После этого специалисты обсудили вариант установки зигзагового пандуса или подъемника со стороны фасада многоквартирного дома, где живет женщина. Уже готовится смета на проведение работ по оборудованию сооружения и подходов к нему.

«Источники финансирования для этой важной задачи уже определены», — написал Русанов в своём телеграм-канале.

Напомним, 17 апреля в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина в подъезде жилого дома заползает по лестнице, при этом её коляска стоит внизу. Проблема существует уже девять лет. Местные власти утверждали, что в бюджете нет денег на установку пандуса, поэтому ей предложили По факту нарушения прав женщины-инвалида прокуратура начала проверку.

Позже прокурор Соликамска Антон Павлович в рамках проводимой проверки приехал к ней домой и обсудил с представителями местной администрации и специализированной организации в области строительства варианты оборудования пандуса или подъёмного механизма.

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