В Прикамье женщина-инвалид несколько лет заползает в подъезд по лестницам Прокуратура начала проверку местных чиновников Поделиться Твитнуть

В Соликамске прокуратура начала проверку по факту нарушения прав женщины-инвалида, которая вынуждена вот уже на протяжении девяти лет в буквальном смысле ползать по лестницам, чтобы выйти из подъезда на улицу и обратно. Проблема в том, что в её подъезде нет пандуса.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, надзорное ведомство проверит, как местные чиновники исполняют требования законодательства о соцзащите инвалидов, а также оценит действия (бездействие) ответственных лиц по организации доступной среды.

Ранее местные СМИ сообщали, что жительница Соликамска Наталья Брагина уже девять лет живёт с этой проблемой. Он заезжает в подъезд на инвалидной коляске, но после этого вынуждена слезть с нее и ползти по лестницам до своей квартиры.

Скриншот видео из ТГ-канала "Рифей"

Известно, что в августе прошлого года прокуратура подала иск в суд к администрации Соликамска и потребовала выдать заключение о возможности установки пандуса или подъёмника в этом подъезде. Суд удовлетворил иск, чиновники хотели оспорить решение, но безуспешно. В марте этого года Наталье Брагиной позвонили из администрации и сказали, что на пандус денег нет, и женщина может за свой счёт организовать доступную среду в своём подъезде.

На этой неделе в сети появилось видео, опубликованное в ТГ-канале «Рифея», на котором видно, как женщина заползает в подъезд, держась за перила. После этого прокуратура организовала проверку.

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