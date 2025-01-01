В Прикамье прокурор навестил добирающуюся до квартиры ползком женщину-инвалида Началась проверка Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В пресс-службе прокуратуры Пермского края рассказали, что в рамках проверки, которую надзорное ведомство проводит по факту нарушения прав женщины-инвалида, прокурор Соликамска Антон Павлович приехал к ней домой.

Вместе с представителями местной администрации и специализированной организации в области строительства он осмотрел входную группу дома и площадку около него, чтобы рассмотреть варианты оборудования пандуса или подъёмного механизма.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина в подъезде жилого дома заползает по лестнице, при этом её коляска стоит внизу. Проблема существует уже девять лет, но не решена до сих пор.

Местные власти утверждают, что в бюджете нет денег на установку пандуса. По факту нарушения прав женщины-инвалида прокуратура начала проверку.

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