Из-за тёплой зимы в Пермском крае ожидается рост числа грызунов Они переносят насекомых-паразитов Поделиться Твитнуть

Минувшая аномально тёплая зима 2025 года в Пермском крае может стать причиной увеличения весной численности грызунов, которые являются переносчиками клещей, насекомых-паразитов и опасных инфекций. Об этом на заседании краевого парламента рассказал главный государственный санитарный врач региона Виталий Костарев.

«В условиях тёплой зимы прогнозируем рост численности грызунов — переносчиков природно-очаговых инфекций. В 2024 году зарегистрировано 11 завозных случаев туляремии, по ней энзоотичность на 14 административных территориях. Циркуляция возбудителя подтверждается долей серопозитивных жителей энзоотичных территорий до 40%», — отметил он в своём докладе.

Кроме того, Виталий Костарев обратил внимание на почти двукратный рост укусов клещей. Более 27 тыс. случаев присасывания было зарегистрировано в 2024 году, в 2023-м — 16,1 тыс. случаев. По заболеваемости иксодовым боррелиозом Прикамье занимает шестое место в стране, клещевым энцефалитом — третье. Зарегистрировано пять летальных случаев от энцефалита у непривитых жителей.

Как писал «Новый компаньон», с начала сезона в медучреждения Пермского края за помощью из-за укусов клещей обратились уже 42 человека, в том числе 10 несовершеннолетних. В трёх случаях были обнаружены возбудители энцефалита, боррелиоза и моноцитарного эрлихиоза. Ежегодные масштабные дератизационные работы для сокращения популяции грызунов в краевой столице начнут проводиться с 20 апреля по 20 мая.

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