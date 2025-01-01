От укусов клещей пострадали уже 42 жителя Пермского края В трёх случаях были обнаружены возбудители инфекций Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

С начала сезона в медучреждения Пермского края за помощью из-за укусов клещей обратились уже 42 человека, включая 10 несовершеннолетних. Случаи присасывания паразитов зарегистрированы в Юрлинском, Кудымкарском, Очёрском, Нытвенском, Березовском, Оханском, Юсьвинском, Пермском, Верещагинском, Карагайском, Куединском, Осинском, Краснокамском, Чайковском, Чернушинском, Кунгурском округах и в городе Пермь. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования провели на 24 клещах, и в трёх случаях были обнаружены возбудители инфекций: клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) и моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ).

Роспотребнадзор обращает внимание граждан на важность профилактики. Она включает вакцинацию против клещевого энцефалита. Прививку можно получить в медицинском учреждении после консультации со специалистом. Важно завершить полный курс вакцинации не позднее, чем за две недели до планируемого посещения районов, где существует риск заражения клещевым энцефалитом.

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