Единовременная сплошная дератизация начнётся в Перми с 20 апреля Поделиться Твитнуть

С 20 апреля по 20 мая в Перми будут проводиться ежегодные масштабные дератизационные работы, направленные на сокращение популяции грызунов и улучшение санитарного состояния города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Власти заявили, что используемые для дератизации средства прошли сертификацию, разрешены к применению и не представляют опасности для людей и домашних питомцев.

В администрациях районов организуются горячие линии, куда горожане могут сообщать о ненадлежащей уборке контейнерных площадок, несанкционированных свалках и замеченных грызунах.

Для связи с администрацией Дзержинского района нужно использовать номер 246-55-42. По вопросам, касающимся Индустриального района, звонить по тел. 227-91-90 или 227-94-14. Жители Кировского района могут обратиться по номерам 250-06-18, 250-06-19 и 250-06-24. Телефон для связи с властями Ленинского района: 212-24-98. По вопросам, относящимся к Мотовилихинскому району, нужно звонить 260-46-04. Для Орджоникидзевского района доступны следующие номера: 263-54-01, 263-47-26, а также 263-53-52. Связаться с администрацией Свердловского района можно по номеру 244-17-97.

В случае невыполнения дератизационных мероприятий управляющими компаниями, ТСЖ или ЖСК в многоквартирных домах жители могут обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края с подтверждающими фото- и видеоматериалами для привлечения виновных к ответственности.

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