За год в Прикамье заболеваемость сальмонеллёзом выросла на 30% Количество проверенных объектов общепита выросло в два раза Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В Прикамье отмечается рост заболеваемости сальмонеллёзом. Согласно представленному на заседании краевого заксобрания докладу руководителя Управления Роспотребнадзора Виталия Костарева, в 2024 году показатель вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, зарегистрирован один летальный случай.

По итогам 2024 года было зарегистрировано 578 случаев, тогда как годом ранее количество заболевших сальмонеллёзом составляло 464. Возбудители инфекции были обнаружены в 37 пробах (0,2%). Из них 20 проб пищевых продуктов, в том числе 13 проб (65%) — в птице, яйцах и продуктах их переработки.

«Крайне неблагополучно складывается ситуация с сальмонеллёзом. С интервалом менее месяца две крупные вспышки связаны с предприятиями общественного питания. Источник в обоих случаях — курица и нарушения технологии её приготовления. По результатам позапрошлой недели, из 202 проверенных объектов у 88% выявлены нарушения, деятельность 68 объектов приостановлена, наложено штрафов на 1 млн руб.», — рассказал Виталий Костарев.

По его словам, число проверенных объектов питания выросло в два раза. В 2023 году было проверено 920 объектов, в 2024-м — 2,1 тыс. Из оборота было изъято в три раза больше партий опасной некачественной продукции — 742 партии объёмом 38,6 тонны в 2024 году против 264 партий объёмом 2,3 тонны в 2023-м. Судом приостановлена деятельность 22 объектов (девяти в 2023-м). Почти в два раза выросла сумма штрафов — с 6,6 до 11,55 млн руб.

Отвечая на вопросы депутатов о причинах большого количества проверок и приостановки деятельности предприятий общепита, глава краевого РПН отметил, что прокуратура стала по-другому реагировать на согласование проведения надзорных мероприятий. Основные нарушения, с которыми связаны закрытия заведений, — отсутствие водоснабжения и канализации.

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