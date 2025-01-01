Отравившиеся пермяки хотят получить от сети «Хлебница» более 6 млн рублей Подано 25 исков Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В связи с многочисленными случаями заражения сальмонеллёзом жителей Перми в декабре 2024-го — январе 2025 годов, вызванных употреблением продуктов, приобретённых в магазинах сети «Хлебница» (принадлежит ИП Ю.В. Гагариной), Роспотребнадзор Пермского края принял меры по защите прав потребителей в судебном порядке.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на основании обращений граждан, нуждающихся в юридической помощи, региональное управление Роспотребнадзора направило в суд 25 исковых заявлений к упомянутому индивидуальному предпринимателю в интересах потребителей.

В исках содержатся требования о компенсации как имущественного, так и морального ущерба. Суммарный объём заявленных требований по материальному вреду оценивается в 560 541 руб., а по моральному — в 6 110 000 руб.

Ситуация находится на контроле Управления.





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