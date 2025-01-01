Концессионерам в Пермском крае разрешили пользоваться недрами местного значения Пользователями станут и субъекты естественной монополии в сфере транспортировки нефти и газа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в порядок предоставления в пользование участков недр местного значения. Документ был рассмотрен на пленарном заседании 17 апреля.

Принятый закон приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, в том числе в части дополнения перечня пользователей недр. В их число войдут юридические лица, с которыми заключены концессионные соглашения, а также субъекты естественной монополии в сфере транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа. Также документом определены сроки пользования недрами, основания для предоставления права пользования и порядок предоставления участков.

Как отмечалось ранее, многие из тех юрлиц, которые вошли в перечень и используют недра, которые обнаруживают во время строительства или ремонта инфраструктуры, снизят бюрократические издержки.

В первом чтении проект был одобрен в феврале. В законную силу он вступит через 10 дней после официального опубликования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.