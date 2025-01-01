Алёна Бронникова В интересах жителей и бизнеса Какие вопросы депутаты парламента Прикамья обсудили на февральском пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Валерий Сухих отметил важность государственной поддержки в сфере детского отдыха

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Очередное пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края состоялось 20 февраля. В рамках него депутаты приняли решения по господдержке в сфере детского отдыха, праву концессионеров на пользование недрами местного значения, а также оценили итоги газификации региона.

Детский отдых

Депутаты во втором чтении утвердили изменения в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае. В частности, парламентарии поддержали предложение главы региона Дмитрия Махонина ввести бесплатное питание в лагерях труда и отдыха для подростков.

Кроме этого, семьи участников СВО смогут компенсировать затраты на приобретение путё­вок. Если член семьи действующий участник СВО и семья признана нуждающейся в предоставлении мер социальной поддержки, то компенсация составит 100% расчётной стоимости путёвки. При этом оценка нуждаемости семьи будет проводиться без учёта доходов участника СВО.

Полную компенсацию смогут получить и семьи, в которых в ходе СВО погиб один из родителей. Господдержка будет предоставляться без учёта принципа нуждаемости.

Как обратил внимание спикер регионального парламента Валерий Сухих, государственная поддержка в вопросах детского оздоровления и отдыха имеет большое значение для многих прикамских семей.

«Здоровье и развитие детей являются приоритетом государственной политики. Расширение мер поддержки в этой сфере — это не просто социальная обязанность, это инвестиции в благополучие юного поколения Прикамья. Принятие законопроекта отвечает логике семейной политики региона, а также дополняет меры поддержки семей наших земляков — участников специальной военной операции», — подчеркнул он.

Изменения вступят в силу в марте этого года.

Газификация территорий

В рамках «правительственного часа» с докладом о реализации региональной программы газификации выступила заместитель главы Министерства ЖКХ и благоустройства Прикамья Наталья Князева. Она рассказала, что уровень газификации в регионе превышает среднероссийский показатель.

Кроме того, Пермский край занимает лидирующие позиции в реализации программы социальной газификации. Всего в регионе заключено 66 тыс. договоров на подключение домовладений к газоснабжению, из них исполнено 56,4 тыс.

«К 2025 году набраны хорошие темпы. Конечно, нам бы хотелось, чтобы программа газификации шла более активно и к газу подключалось как можно больше домовладений. Наша задача — сократить путь от момента окончания строительно-монтажных работ до пуска газа в домовладения. Пермский край стимулирует наших жителей — на 2025 год в бюджете заложено порядка 500 млн руб. для компенсации строительно-монтажных работ в границах участков и покупки газоиспользующего оборудования. Всё, кроме приобретения котлов, сегодня субсидируется для всех категорий граждан», — прокомментировал первый заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры Александр Третьяков.

По словам депутата Законодательного собрания Олега Калинского, программа важна и востребована у жителей региона. Он дал положительную оценку её текущей реализации и отметил, что для более эффективного осуществления в северных территориях проект был разделён на три этапа. На данный момент строительство сетей уже завершается в нескольких населённых пунктах и начинаются работы в рамках второго и третьего этапов для дальнейшего проведения газа.

Пользование недрами

Депутаты парламента Пермского края приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в порядок предоставления в пользование участков недр местного значения. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, в том числе в части дополнения перечня пользователей недр.

По мнению заместителя председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам Александра Козюкова, данная инициатива позволит снизить бюрократические издержки и будет востребована у организаций. Он отметил, что в перечень войдут юридические лица, с которыми заключены концессионные соглашения, а также субъекты естественной монополии в сфере транспортировки нефти и газа, которые и сейчас используют недра, обнаруженные во время строительных или ремонтных работ.

Документ также определяет сроки пользования недрами, основания для предоставления права пользования и порядок предоставления участков. Поправки ко второму чтению будут внесены до 13 марта.

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