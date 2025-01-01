Назначена дата публичных слушаний об исполнении бюджета Пермского края за 2024 год Годовой отчёт представят в мае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми назначили дату публичных слушаний по отчёту об исполнении краевого бюджета за 2024 год. Согласно принятому решению на заседании профильного комитета заксобрания Пермского края, слушания пройдут 13 мая.

«В соответствии со ст. 52 закона «О бюджетном процессе в Пермском крае», по годовому отчёту об исполнении бюджета проводятся публичные слушания. Предлагается определить дату публичных слушаний — 13 мая, в 15:00», — сообщил первый заместитель председателя бюджетного комитета Армен Гарслян.

Как сообщалось ранее, предварительные расходы бюджета за 2024 год составили 237,2 млрд руб. (91,3% от запланированного объёма). Поступления составили 250,9 млрд руб. (115,3% от плана). Основной рост обеспечен налоговыми и неналоговыми доходами, которые достигли 220,5 млрд руб. при плане 187,9 млрд (117,3%).

В прошлом году публичные слушания об исполнении бюджета региона за 2023 год состоялись 14 мая. Отчёт был утверждён во время пленарного заседания парламента Прикамья 23 мая.

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