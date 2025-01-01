Доходы бюджета Пермского края в 2024 году перевыполнены на 15,3% Профицит бюджета превысил 13,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство финансов Пермского края опубликовало предварительные данные о выполнении бюджета Прикамья за 2024 год. Поступления в краевую казну за минувший год составили 250,9 млрд руб., что составляет 115,3% от запланированного объема.

Основной рост обеспечен налоговыми и неналоговыми доходами, которые достигли 220,5 млрд рублей при плане 187,9 млрд (117,3%).

Наибольшую долю собственных доходов бюджета составляют налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Поступления от налога на прибыль составили 89 млрд руб., что на 21,4% превышает плановые показатели. Платежи по НДФЛ составили 59,9 млрд рублей, что на 14,9% выше запланированного.

Предварительные расходы бюджета составили 237,2 млрд рублей, что составляет 91,3% от запланированного. Региональный бюджет выполнен с профицитом в 13,7 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2025 года, объем государственного долга составил 27,4 млрд рублей, что на 213,6 млн рублей меньше, чем в начале 2024 года.

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