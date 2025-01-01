В Прикамье на 10% подорожали билеты на поезд и экскурсии Снизилась цена банковских услуг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной Пермьстатом, в марте 2025 года в Пермском крае зафиксировано увеличение стоимости услуг на 1,2%.

В частности, в секторе бытовых услуг для населения наблюдался рост цен на услуги химчисток и прачечных, которые стали дороже на 4,5%. Также возросла стоимость посещения парикмахерских (на 3,3%) и фотоателье (на 0,8%). При этом ремонт жилья, наоборот, стал более доступным, подешевев на 3,3%.

Значительно выросли цены на экскурсионные поездки (на 10,9%) и билеты на поезда дальнего следования (на 10,1%). Также стало дороже пользоваться услугами в сфере зарубежного туризма (на 9%) и отдыхать в санаториях (на 3,2%). Поднялись цены на услуги, предоставляемые организациями культуры (на 3,1%), в сфере физической культуры и спорта (на 1,9%), а также на ветеринарные (на 1,5%) и медицинские услуги (на 0,5%).

В то же время, отмечено снижение стоимости банковских услуг на 4,4%.

Общий индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае в марте 2025 года составил 100,5%. Продукты питания за месяц стали дороже на 0,7%, а непродовольственные товары, напротив, подешевели на 0,4%.

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