Продукты питания в Прикамье за месяц подорожали на 0,7% При этом изменение цен по видам и группам продовольствия было разнонаправленным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной Пермьстатом, в марте 2025 года общая стоимость продовольственных товаров на потребительском рынке Пермского края возросла на 0,7%, несмотря на колебания цен в различных категориях продуктов.

Приблизительно на 2% увеличилась стоимость хлебобулочных изделий, подсолнечного масла, молочной продукции и рыбы. Среди отдельных видов продукции зафиксировано увеличение стоимости говядины (на 2,7%), мяса индейки (на 2,7%), кальмаров (на 3,1%), мороженой рыбы (на 2,6%), сельди (на 2,5%), сметаны (на 4%), творога (на 2,7%), сухих молочных смесей для детского питания (на 2,4%), фруктовых соков (на 3,9%), а также соли, соусов и специй (на 2,5%) и муки (на 1,9%).

В то же время, зафиксировано снижение цен на яйца (на 5%), сливочное масло и сахар (на 1,5%), а также куриные окорочка, маргарин, оливковое масло.

Среди овощей наибольший рост цен за месяц наблюдался на капусту, картофель и помидоры (на 13-15%), а огурцы, напротив, стали дешевле на 24,5%.

Большинство фруктов и цитрусовых продемонстрировали тенденцию к удорожанию (на 0,9-9,6%). Снижение цен отмечено только на орехи, апельсины и груши (в пределах 0,4-4,9%).

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