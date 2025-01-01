За март в Пермском крае заметно снизились цены на ювелирные изделия Непродовольственные товары в целом подешевели на 0,4% Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, в марте 2025 года в Пермском крае зафиксировано уменьшение средних цен на непродовольственную группу товаров на 0,4%.

На формирование данного индекса ключевое воздействие оказало падение цен на ювелирные изделия (на 5%), телерадиоаппаратуру (на 3,9%), товары для сада и огорода (на 3,7%), средства связи (на 3,3%), посуду из фарфора и фаянса (на 3,4%), а также легковые автомобили (на 3%).

В то же время, цены на женскую и мужскую одежду увеличились в пределах 0,4-3,1%, детская же наоборот подешевела на 1,2%. Отмечен рост цен на большую часть моющих и чистящих средств, а также на парфюмерно-косметическую продукцию, причём увеличение было достаточно ощутимым (от 1,3 до 6%).

Зафиксировано повышение цен на велосипеды как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста (на 2,1-8,3%).

Индекс цен на лекарственные препараты составил 100,6%, включая ЖНВЛП – 100,9%. Стоимость медицинских товаров и перевязочных материалов возросла в течение месяца в пределах 4,7%.

В марте наблюдался незначительный рост цен (на 0,1-0,2%) на дизельное топливо и различные марки автомобильного бензина. Однако одновременно с этим произошло существенное снижение стоимости газового моторного топлива – на 9,8%.

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