Глава Следственного комитета РФ взял на контроль ситуацию с дорогами в Пермском крае
Проводится процессуальная проверка по поводу застрявшей скорой помощи
Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю сообщает, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в д. Шабуничи Пермского края.
Информация о том, что в Шабуничах 10 апреля текущего года бригада скорой помощи не смогла транспортировать пациента в медицинское учреждение из-за бездорожья, оказалась в эфире центральных телеканалов. Сообщалось, что единственная дорога, соединяющая деревню с центром округа — Краснокамском, находится в ненормативном состоянии и в межсезонье становится непроезжей.
СУ СК России по Пермскому краю организовало процессуальную проверку по обнародованным в СМИ фактам, аналогичные действия предприняты и прокуратурой.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, поставив её на контроль в центральном аппарате ведомства.
В краевом минздраве ранее сообщили, что задержка машины в пути составила не более 10 минут и пациенту была оказана необходимая помощь.
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