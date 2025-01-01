Глава Следственного комитета РФ взял на контроль ситуацию с дорогами в Пермском крае Проводится процессуальная проверка по поводу застрявшей скорой помощи Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю сообщает, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в д. Шабуничи Пермского края.

Информация о том, что в Шабуничах 10 апреля текущего года бригада скорой помощи не смогла транспортировать пациента в медицинское учреждение из-за бездорожья, оказалась в эфире центральных телеканалов. Сообщалось, что единственная дорога, соединяющая деревню с центром округа — Краснокамском, находится в ненормативном состоянии и в межсезонье становится непроезжей.

СУ СК России по Пермскому краю организовало процессуальную проверку по обнародованным в СМИ фактам, аналогичные действия предприняты и прокуратурой.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, поставив её на контроль в центральном аппарате ведомства.

В краевом минздраве ранее сообщили, что задержка машины в пути составила не более 10 минут и пациенту была оказана необходимая помощь.

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