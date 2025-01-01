В Прикамье следователи проводят проверку инцидента с застрявшей скорой помощью Автомобиль с бригадой медиков и пациентом не мог выехать из грязи в Шабуничах Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СК начали проверку о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Краснокамском городском округе. На прошлой неделе там застряла машина скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Ведомство проводит процессуальную проверку по признакам халатности.

Ранее в соцсетях сообщалось, что 10 апреля в д. Шабуничи из-за ненадлежащего состояния дороги карета скорой помощи, в которой находился пациент, не смогла проехать до медицинского учреждения. Жители уже обращались в администрацию Краснокамска, но дело не сдвинулось с мёртвой точки.

Сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее проверку инцидента начала прокуратура.

В минздраве Прикамья прокомментировали случившееся.

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