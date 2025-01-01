В Прикамье следователи проводят проверку инцидента с застрявшей скорой помощью
Автомобиль с бригадой медиков и пациентом не мог выехать из грязи в Шабуничах
Следователи СК начали проверку о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Краснокамском городском округе. На прошлой неделе там застряла машина скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Ведомство проводит процессуальную проверку по признакам халатности.
Ранее в соцсетях сообщалось, что 10 апреля в д. Шабуничи из-за ненадлежащего состояния дороги карета скорой помощи, в которой находился пациент, не смогла проехать до медицинского учреждения. Жители уже обращались в администрацию Краснокамска, но дело не сдвинулось с мёртвой точки.
Сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее проверку инцидента начала прокуратура.
В минздраве Прикамья прокомментировали случившееся.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.