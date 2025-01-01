Минздрав прокомментировал ситуацию с застрявшей в грязи скорой в Пермском крае
В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали инцидент в д. Шабуничи, где машина скорой помощи столкнулась с трудностями при транспортировке ветерана.
Представители ведомства заверили, что застрявшее в грязи транспортное средство оперативно удалось вытащить, и медицинская бригада смогла оказать необходимую помощь пациенту, пишет perm.aif.ru.
В минздраве уточнили, что 10 апреля поступил вызов скорой к 67-летнему пациенту. Небольшая задержка, связанная с плохим состоянием дороги, не превысила 10 минут. Больной был доставлен в больницу в установленные сроки.
Ранее «Новый компаньон» писал, что прокуратурой Пермского края инициирована проверка в отношении дорожных служб, в связи с их бездействием и ограничением доступа населения к своевременной медицинской помощи в Краснокамском и Чайковском округах.
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