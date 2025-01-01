Модульный причал в Хохловке вышел из зимовки с небольшими поломками Основные конструктивные элементы не повреждены Поделиться Твитнуть

В Пермском краеведческом музее прокомментировали сообщение активиста и блогера Степана Тимофеева, который опубликовал в своих соцсетях видео просевшего после таяния льда модульного причала в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

«Вода ушла, и причал лёг на дно. Сходни, которые должны находиться на бетонной плите, оказались в неестественном положении. Металлические ограждения частично погнуты», — говорит блогер в своём видео.

В комментариях к посту представители музея пишут:

«Действительно, первое хранение причала в зимний период в проектном положении выявило ряд особенностей, которые привели к несущественным повреждениям леерного ограждения береговых понтонов. Основные конструктивные элементы модулей причала не повреждены. В настоящее время идет ремонт ограждений в рамках гарантийных обязательств. Что касается подъёмных аппарелей, конструкция причала не предусматривает того, что их будут убирать на период зимней стоянки».

Пермская судоверфь оборудовала причал на набережной архитектурно-этнографического музея в прошлом году. Первый пробный заход в Хохловку круизного судна и швартовка у этого причала состоялись 3 октября 2024 года. Планируется, что в навигацию 2025 года круизные лайнеры смогут делать остановки у причалов, расположенных в «Хохловке» и в музее-заповеднике «Сользавод» в Соликамске.

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