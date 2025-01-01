На севере Прикамья простились с участником СВО Николаем Антипиным В 2023 году он уехал в зону боевых действий добровольцем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 14 апреля, в Красновишерском округе простились со стрелком-зенитчиком Николаем Антипиным, который погиб в ходе спецоперации на территории Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета ВКонтакте. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

В 2023 году Николай решил стать добровольцем и отправился в зону боевых действий, где и погиб. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Напомним, ранее в Сивинском муниципальном округе Прикамья проводили в последний путь сразу двух погибших бойцов СВО — 24-летнего Александра Плотникова и 42-летнего Михаила Поносова.

Церемония прощания с Александром Плотниковым прошла в с. Кизьва, а с Михаилом Поносовым в п. Северный Коммунар.

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