На севере Прикамья похоронят участника СВО Александра Плотникова Он погиб в возрасте 24 лет на Украине под Андреевкой Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского округа

В начале следующей недели, 14 апреля, в Сивинском муниципальном округе Пермского края проводят в последний путь Александра Плотникова, который погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в местной администрации на официальной странице в соцсетях.

Александр родился 2 сентября 2000 года, а погиб 30 марта этого года в боях за населённый пункт Андреевка Красноармейского района.

Всем родным и близким погибшего военнослужащего в администрации выразили соболезнования.

Церемония прощания с Александром Плотниковым пройдёт в с. Кизьва.

Отметим, 14 апреля также похоронят другого военнослужащего из Сивинского округа, погибшего в СВО, — 42-летнего Михаила Поносова. Он погиб 29 марта.

С Михаилом простятся в п. Северный Коммунар.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.