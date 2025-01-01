Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открылась продажа билетов на показ в Перми «Зойкиной квартиры» в постановке театра им. Пушкина Список гастролей на сцене Театра-Театра расширился Поделиться Твитнуть

В июне на сцене Театра-Театра состоятся мини-гастроли театра им. Пушкина (Москва). 10 и 11 июня пройдут показы спектакля «Зойкина квартира» (18+) по пьесе Михаила Булгакова.

Постановочная команда — звёздная: режиссёр — художественный руководитель театра Евгений Писарев, художник-сценограф Зиновий Марголин. В главной роли — Александра Урсуляк. Премьера спектакля состоялась 13 мая 2023 года. «Зойкина квартира» Театра им. Пушкина вошла в лонг-лист «Золотой маски» 2024 года, а также была отмечена премией «Звезда театрала» в номинации «Лучший спектакль. Большая форма» (2023).

Эти небольшие гастроли — неожиданное дополнение к солидному списку театров, которые успеют погостить на главной драматической сцене Перми до конца нынешнего сезона.

Ранее Пермский театр оперы и балета планировал сотрудничество с Евгением Писаревым для создания новой сценической версии оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова, но эти планы не были реализованы.

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