Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» До конца сезона Пермский Театр-Театр примет ещё три гастрольных тура В Перми побывают театры из Москвы и Сухума Поделиться Твитнуть

Сцена из спектакля "На краю Африки". Фото: teatr-teatr.com

Как уже сообщал «Новый компаньон», Пермский Театр-Театр в самом начале апреля обменяется гастролями с новосибирским театром «Красный факел». Однако это не последний театр, который побывает в Перми в этом сезоне: до июля включительно Театр-Театр примет ещё три гастрольных тура.

В начале мая в рамках ФП «Большие гастроли» в Пермь приедет Государственный русский театр драмы им. Фазиля Искандера (Абхазия). Многие спектакли театра поставлены по произведениям Искандера.

В гастрольной афише – три названия.

«Софичка» (2 мая в 18:00, 12+) – история жизни простой абхазской девушки из села Чегем. Фазиль Искандер и постановщики спектакля ведут разговор о нравственности, смысле жизни, любви, верности, прощении. «Софичка» – одна из лучших повестей Искандера. Несмотря на то, что это история о событиях более чем семидесятилетней давности, она актуальна и сегодня.

«Отцы и дети» (3 мая в 18:00, 12+, от 14 лет) – одна из свежих премьер театра, постановка режиссёра Егора Равинского, основанная на инсценировке Адольфа Шапиро. Кто он, Базаров – «новый человек» или «лишний человек»? Кто прав в вечном споре – смирившиеся «отцы» или бунтующие «дети»? И как не потерять способность к любви, отстаивая свою правоту?

«Пастух Махаз» (4 мая в 18:00, 12+, от 14 лет) – спектакль по одноимённой новелле Фазиля Искандера и его же рассказу «Рукопись, найденная в пещере». Пастух Махаз растит семерых дочерей в Чегеме и мечтает, чтобы жена Маша когда-нибудь родила ему сына. Эта история о немногословном, мужественном абхазском крестьянине, который отомстил обидчику своих дочерей, стала основой для высказывания о чести и долге, о непреложности традиций как основы жизни, об искупительной жертве во имя высшей правды. Спектакль «Пастух Махаз» – комедия, пронизанная неповторимым искандеровским юмором, но в финале произойдет то, ради чего люди ходят в театр – осознание глубинных основ существования, сущности добра и зла.

Все спектакли поставлены разными режиссёрами и художниками, что отражает принципы Русского абхазского театра.

В середине мая в Театре-Тятрике пройдут гастроли московского творческого объединения «Таратумб». Это родственный Тятрику театр – у них общие художественные руководители: композитор Ольга Шайдуллина и режиссёр Антон Калипанов. Все спектакли «Таратумба» – недлинные, все они построены на сочетании живого актёрства и предметного театра, и в каждом есть интерактивные элементы.

В гастрольной афише – «Аленький цветочек» (6+) по классической сказке Аксакова, «Морж, учитель и поэт» (6+) – спектакль по книге Артура Гиваргизова, созданный в коллажной технике с магнитами, и «На краю Африки» (6+) – спектакль с куклами и масками по сказкам Сергея Козлова из бессмертного цикла про Ёжика.

Гастроли пройдут с 11 по 18 мая, каждый спектакль будет показан не менее шести раз.

Наконец, в самом финале сезона Пермь в рамках федеральной программы «Большие гастроли» посетит Московский театр им. Маяковского с двумя спектаклями – «Лес» (16+) и «Симон» (16+).

«Лес» по пьесе Александра Островского поставил худрук театра Егор Перегудов. Поработав в других спектаклях со стихиями ветра, воды и огня, в пьесе Островского он исследует новую стихию. Леса давно нет. Нет ни пеньков, ни опилок. Одна природная сила вытеснила другую, оставив человека в тревожной зыбкости и полном бессилии. Мир буквально поплыл из-под ног, и людям здесь больше не на что опереться. Разве что сотворить для себя иллюзию другого мира?

«Симон» – спектакль по прозе Наринэ Абгарян в постановке Дениса Хусниярова, обладателя премий «Прорыв» и «Золотой софит», номинанта «Золотой маски». Художник-постановщик – Семён Пастух, известный зрителям Театра-Театра по спектаклю «Катерина Измайлова».

Гастроли пройдут с 27 июня по 2 июля.

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