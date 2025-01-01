Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр обменяется гастролями с «Красным факелом» В обеих программах будут показаны постановки Марка Букина Поделиться Твитнуть

Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта". Фото: teatr-teatr.com

В начале апреля пермский Театр-Театр и новосибирский «Красный факел» обменяются спектаклями в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Гастроли организованы ФГБУК «Росконцерт» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В Перми будут показаны спектакли «Мёртвые души» (1 и 2 апреля, 19:00), «Бесы» (3 и 4 апреля, 19:00) и «Ромео и Джульетта» (5 и 6 апреля, 18:00).

«Мёртвые души» (18+) — постановка Андрея Прикотенко, художественного руководителя «Красного факела». Пермяки знают его в качестве оперного режиссёра: он поставил «Похождения повесы» (16+) Стравинского в Пермской опере.

«Красный факел» в своей версии «Мёртвых душ» работает с устойчивыми мифами о персонажах Гоголя. Герои, населяющие этот театральный сюжет, вряд ли будут отвечать хрестоматийным представлениям о них. В безграничном космомире, в звенящей пустоте они несут свою истину, приближаясь к архетипам высшего порядка. Кем же окажется Чичиков среди этих усталых интеллигентов, сибаритов и философов, и куда занесёт его птица-тройка?

«Мёртвые души» и «Бесы» (18+) составляют сценический диптих по произведениям русской классики; в спектакле по роману Достоевского Андрей Прикотенко продолжает эпическое путешествие по бескрайней России.

Андрей Прикотенко, художественный руководитель театра «Красный факел»:

— Этот во многом жуткий, а во многом смешной роман Достоевского — очень сложный для сценической композиции. Наверное, самый сложный в моей жизни. Все линии соединяет фигура Ставрогина, причём здесь вновь, как и с Чичиковым, возникает ситуация, когда окружающие наделяют человека сверхчертами, которыми он вовсе не обладает, и он неосознанно оказывается в центре внимания. Мне интересно рифмовать «Бесов» с «Мёртвыми душами», тем более что у Достоевского есть для этого крючки.

«Ромео и Джульетта» (16+), наверное, самый любопытный для пермяков спектакль: его поставил куратор «Сцены-Молот» Марк Букин, а звуковое оформление создал его постоянный соавтор — пермский композитор Андрей Платонов.

Со сцены звучит не шекспировский текст: новое либретто по мотивам классической трагедии сочинила Наталия Макуни, известная пермякам как автор текста спектакля «Живая история о смерти» (16+), идущего на малой сцене Театра-Театра. В случае новосибирских «Ромео и Джульетты» уместно говорить именно о либретто, а не о пьесе, поскольку спектакль музыкальный.

В прочтении Марка Букина шекспировский сюжет наполняется современной энергией. Мысли Ромео и Джульетты кипят от неразрешимых вопросов, свойственных молодым людям во все времена, а монологи героев превращаются в зонги, которые актёры исполняют под живое сопровождение музыкального бэнда.

В те же числа в Новосибирске на сцене «Красного факела» будут показаны пермские спектакли «Удачи, Марк!» (12+), «Отцы/Дети» (16+) и «Мороз» (16+). Постановщик «Отцов/Детей» — Марк Букин, два других пермских спектакля созданы худруком Театра-Театра Борисом Мильграмом. Получается, что гастроли совершенно симметричные: в обеих программах — два спектакля худрука и один — Марка Букина.

Как уже писал «Новый компаньон», в нынешнем году театры Пермского края активно участвуют в федеральной программе «Большие гастроли». Уже в мае на сцене Театра-Театра будут показаны спектакли Государственного русского театра драмы им. Фазиля Искандера (Сухум), а летом пройдут гастроли московского театра им. Маяковского.

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