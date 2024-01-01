Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В ожидании премьер Программный директор Пермского театра оперы и балета рассказал подробности событий сезона 2024/25 Поделиться Твитнуть

Джэк Девант

Как уже сообщал «Новый компаньон», в следующем театральном сезоне в Пермской опере намечается всего две премьеры. Однако, как утверждает программный директор Пермского театра оперы и балета Дмитрий Ренанский, это не окончательный список. «Царская невеста» (12+) и «Пиковая дама» (12+) — лишь основные названия, которые войдут в репертуар, кроме этих двух больших работ предстоят ещё камерные оперы и оперы в концертном исполнении. Уточнённый список премьер будет обнародован в начале сезона.

По словам программного директора театра, выбор двух самых популярных опер из русской классики продиктован общими соображениями репертуарной логики.

Дмитрий Ренанский, программный директор Пермской оперы:

— «Пиковая дама» — это продолжение нашего цикла опер Чайковского, который был начат «Иолантой» (12+ — ред.). Театр носит имя Чайковского, и нам очень важно, чтобы оперы Чайковского возвращались в репертуар в новом прочтении. После успеха нашего «Евгения Онегина» было бы странно не замахнуться на «Пиковую даму».

С «Царской невестой» всё довольно просто: эта опера шла в репертуаре нашего театра испокон веков в традиционной консервативной постановке, и для нас было важно два момента: с одной стороны, сохранить это название в репертуаре, а с другой стороны, представить его в обновлённом варианте.

Над «Пиковой дамой» работает та же постановочная команда, которая выпустила «Евгения Онегина» (12+) в 2022 году и «Бал-маскарад» Верди (16+) в 2023-м: режиссёр Владиславс Наставшевс и дирижёр Михаил Татарников.

Дмитрий Ренанский:

— Мы практически сразу после «Онегина» сговорились с Михаилом Татарниковым и Владиславсом Наставшевсом, но отложили эту работу, потому что возник «Бал-маскарад», и мы решили вернуться к «Пиковой даме» позже.

Это одно из самых репертуарных названий в мире, но в последние годы, в отличие от того же «Евгения Онегина», не было каких-то знаковых его прочтений. «Пиковая дама» — крепкий орешек! Опера ставится очень часто, в этом сезоне вышло подряд два резонансных спектакля — в Мюнхене и Берлине, но запоминающихся постановок не было давно. У Наставшевса, как показал «Бал-маскарад», есть ощущение большой сцены, и мы надеемся, что он себя проявит.

В постановке задействованы штатные солисты театра и несколько новых для Пермской оперы имён. Это российские певцы с европейским реноме — они поют «Пиковую даму» на лучших европейских сценах. В Перми они не выступали ни разу. Имена приглашённых солистов станут известны незадолго до премьеры.

«Царская невеста» — новая постановка главного дирижёра театра Владимира Ткаченко, в качестве режиссёра приглашён художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев.

Дмитрий Ренанский:

— Публика очень любит этот спектакль, и нам было важно выбрать постановщиков, которые не оттолкнули бы эту публику слишком радикальным прочтением. Лирико-психологической опере Римского-Корсакова радикальная режиссура не нужна, потому что это произведение — про другое. Старый, архаичный спектакль психологические тонкости партитуры Римского-Корсакова не вполне учитывал, а это ведь такая страшная история, триллер! Мы искали режиссёра, который бы вскрыл психологическую природу этого материала.

Мы остановились на Евгении Писареве, замечательном московском режиссёре, который, в отличие от других режиссёров драматического театра, которых мы приглашаем, много работает в театре музыкальном, и как раз оперы русского репертуара ему особенно удаются. Для меня лично самый удачный спектакль Писарева — это «Мазепа» Чайковского (12+ — ред.) в Большом театре. Это едва ли не лучший спектакль, который был создан на исторической сцене Большого театра в последние годы — именно по тому, как психологически режиссёром осмыслен материал большой классической русской оперы.

Концертные планы театра в настоящее время верстаются. По словам программного директора, в течение сезона в обязательном порядке пройдут концерты всех штатных дирижёров театра.

Дмитрий Ренанский:

— В этом сезоне все наши штатные дирижёры получили по одному большому концерту. Сейчас мы очень ждём концерт Ивана Худякова-Веденяпина, а те, что уже прошли — и концерт Петра Белякина, и юбилейный концерт Валерия Игнатьевича Платонова, — стали значительными событиями. На сегодняшний день в театре сформировалась настоящая дирижёрская коллегия, которая может поддерживать наш симфонический «абонемент» и предлагать эксклюзивные программы.

При этом приглашённые дирижёры, которые работают с театром, тоже выступят с концертами.

В ноябре состоится симфонический концерт под управлением Фёдора Леднёва, в феврале в театр вернётся Филипп Чижевский. В предстоящем сезоне Пермская опера впервые будет работать со штатным дирижёром Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Фёдором Безносиковым, и он тоже проведёт в Перми симфонический концерт.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.