Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В новом сезоне Пермская опера представит две премьеры Пушкин, Чайковский и Римский-Корсаков – «наше всё» Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Вслед за балетными премьерами сезона 2024/25 Пермский театр оперы и балета анонсировал и оперные. Их пока всего две, и обе связаны с хрестоматийными спектаклями русского оперного репертуара.

На 11 октября 2024 года запланирована премьера «Пиковой дамы» (12+) Петра Ильича Чайковского в постановке режиссёра Владиславса Наставшевса под музыкальным руководством Михаила Татарникова. Этот же постановочный тандем работал в Перми над «Евгением Онегиным» (12+), за которого режиссёр получил «Золотую маску», так что в наступающем сезоне пермская публика получит эстетически цельную оперную дилогию Чайковского. Спектакль посвящён 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое отмечается в этом году.

20 марта 2025 года худрук столичного Театра им. Пушкина Евгений Писарев и главный дирижёр Пермской оперы Владимир Ткаченко выпустят премьеру «Царской невесты» (12+) Николая Андреевича Римского-Корсакова. Это название, в отличие от «Пиковой дамы», присутствует в репертуаре театра с незапамятных времён без перерыва: до самого недавнего времени опера шла в редакции аж 1957 года, правда, в 2005-м была капитально возобновлена под руководством Георгия Исаакяна.

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