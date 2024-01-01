Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В новом сезоне Пермская опера представит две премьеры
Пушкин, Чайковский и Римский-Корсаков – «наше всё»
Вслед за балетными премьерами сезона 2024/25 Пермский театр оперы и балета анонсировал и оперные. Их пока всего две, и обе связаны с хрестоматийными спектаклями русского оперного репертуара.
На 11 октября 2024 года запланирована премьера «Пиковой
дамы» (12+) Петра Ильича Чайковского в постановке режиссёра Владиславса
Наставшевса под музыкальным руководством Михаила Татарникова. Этот же
постановочный тандем работал в Перми над «Евгением Онегиным»
(12+), за которого режиссёр получил «Золотую маску»,
так что в наступающем сезоне пермская публика получит эстетически цельную
оперную дилогию Чайковского. Спектакль посвящён 225-летию со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина, которое отмечается в этом году.
20 марта 2025 года худрук столичного Театра им. Пушкина Евгений
Писарев и главный дирижёр Пермской оперы Владимир Ткаченко выпустят премьеру
«Царской невесты» (12+) Николая Андреевича Римского-Корсакова. Это название, в
отличие от «Пиковой дамы», присутствует в репертуаре театра с незапамятных
времён без перерыва: до самого недавнего времени опера шла в редакции аж 1957
года, правда, в 2005-м была капитально возобновлена под руководством Георгия
Исаакяна.
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