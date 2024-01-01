Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский балет в будущем сезоне представит три премьеры Новые спектакли создают Алексей Мирошниченко и Вячеслав Самодуров Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Пермский театр оперы и балета обнародовал планы балетных постановок на сезон 2024/25. Планируются три премьеры на основе музыки XIX, XX и XXI веков.

Руководитель Пермского балета Алексей Мирошниченко 5 декабря представит авторскую версию «Сильвии» (6+) Лео Делиба. Музыкальный руководитель постановки — штатный дирижёр Пермской оперы Иван Худяков-Веденяпин.

Этот балет называют «жемчужиной французского романтического репертуара». В 1876 году в Париже именно «Сильвией» в постановке балетмейстера Луи Меранта открывался только что построенный Palais Garnier. Сюжет балета — о любви нимфы Сильвии и пастуха Аминты — заимствован из драматической пасторали «Аминта» итальянского поэта эпохи Возрождения Торквато Тассо, который, в свою очередь, опирался на античную мифологию.

«Сильвия» считается национальным достоянием Франции и непременным произведением в репертуаре Парижской оперы. Здесь её ставили неоднократно: Лео Стаатс, Серж Лифарь, Джон Ноймайер и другие хореографы. В Мариинском театре этот балет идёт в классической хореографии англичанина Фредерика Аштона, созданной в 1950-е годы прошлого века.

Для пермской постановки Алексей Мирошниченко создаст авторскую хореографическую версию.

Весной 2025 года Пермский балет впервые обратится к творчеству Стравинского, продолжив тем самым цикл его постановок, начатый в опере «Похождениями повесы» (16+). 5 апреля Владимир Ткаченко продирижирует новой постановкой «Орфея» (16+) в хореографии Алексея Мирошниченко. «Орфея» Стравинский написал в 1948 году специально для труппы Джорджа Баланчина. Позже этот одноактный балет ставился многократно, в том числе и в России, самыми разными хореографами.

Балетный сезон в Перми закроется 27 июня мировой премьерой «Снегурочки» (возрастные ограничения театр ещё не определил) Владимира Раннева и Вячеслава Самодурова. Творческий дуэт композитора и хореографа сложился в Перми в 2022 году во время работы над спектаклем Ultima Thule. Новую музыку Раннев написал специально по заказу театра. Известно, что балет будет многоактным и что музыкальным руководителем постановки выступит дирижёр Фёдор Леднёв, чьё сотрудничество с Пермской оперой в области музыки XX и XXI веков всегда было очень успешным.

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