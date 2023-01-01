Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодора Курентзиса наградили за «явление» Пермские спектакли получили четыре «Золотые маски» Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко 22 апреля прошла церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска» за сезон 2021/22. Пермские театры и фестивальные проекты претендовали в этом году на премии в 19 номинациях.

Жюри премии утвердило успех пермяков в четырёх номинациях.

Феноменальный успех выпал на долю Театра-Театра: его спектакль – мюзикл Евгения Загота и Михаила Бартенева «Три товарища» – стал лучшим в категории «Оперетта/Мюзикл», а Татьяна Виноградова – музыкальный руководитель театра и дирижёр-постановщик этого спектакля – получила премию в номинации «Работа дирижёра в оперетте/мюзикле».

Никита Чунтомов

Пермский театр оперы и балета, по традиции, не остался без «Маски»: режиссёр Владиславс Наставшевс был награждён за пермскую постановку «Евгения Онегина» Чайковского, претендовавшую на награду в шести номинациях. Премию за режиссёра получил директор театра Довлет Анзароков, объяснив своё появление тем, что Наставшевс в настоящий момент опять репетирует в Перми – на сей раз «Бал-Маскарад» Верди. Вручал премию дирижёр Филипп Чижевский, не чужой человек в Перми, поскольку он был музыкальным руководителем обеих пермских оперных постановок Константина Богомолова – «Кармен» и «Летучий голландец».

Никита Чунтомов

Уже казалось, что проект Дягилевского фестиваля «De Temporum Fine Comoedia» («Мистерия на конец времён») остался без наград: «Маску» не получил ни сам спектакль, ни Теодор Курентзис как оперный дирижёр, ни режиссёр Анна Гусева, ни художники (всего «Мистерия» была представлена в пяти номинациях). Дирижёр московской «Геликон-оперы» Валерий Кирьянов, получивший награду за постановку «Аиды» Верди, начал свою благодарственную речь со слов: «Прости, Теодор!»

Гюнай Мусаева

Однако жюри музыкального театра устроило сюрприз: наградило грандиозный спектакль по мистерии Карла Орфа специальным призом с формулировкой «За исключительную музыку, режиссуру и сценографию». Председатель жюри, режиссёр Александр Петров, вручая премию, пояснил, что это не просто спектакль, а явление, которое не укладывается в рамки стандартных номинаций. Теодор Курентзис, хотя и был назван со сцены в команде победителей и находился в зале, но на сцену не вышел. Премию получали режиссёр Анна Гусева и директор Дягилевского фестиваля Анна Касимова.

…А вот компания «немхат» со своим коми-пермяцким «Немхат-фестом» и губахинская «Номинанта» с «КУБом» «Маски» не получили. Впрочем, у них было всего по одной номинации и очень серьёзная конкуренция.

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