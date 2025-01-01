В Перми закрасили граффити в память о рэпере Паше Технике Владелец здания расценил изображение как хулиганство и вандализм Поделиться Твитнуть

фото: ПГИК

В центре Перми исчезло граффити, нанесённое фанатами умершего рэпера Паши Техника на стене недостроенного Учебного театра Пермского государственного института культуры, который находится рядом с Октябрьской площадью.

Как сообщили в пресс-службе института, ПГИК расценил факт появления граффити как хулиганство и вандализм.

«Любая надпись на стене является нелегальной, если не было получено разрешение собственника. За подобным разрешением к руководству вуза никто не обращался, соответственно, по меньшей мере, данные действия попадают под ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся уничтожением или повреждением чужого имущества). На данный момент незаконно нанесённое граффити на здание недостроенного учебного театра закрашено», — сообщили «Новому компаньону» в учебном заведении.

Напомним, граффити представляло собой изображение с датами жизни исполнителя, символ бесконечности, горящую свечу и надпись R.I.P.

фото: ПГИК

Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) родился в Москве в 1984 году, умер 4 апреля на Пхукете. У него была лёгочная инфекция. Перед этим у шоумена случился инфаркт на фоне употребления наркотиков.

Он стал известен во второй половине 2010-х годов за счёт своего эпатажного поведения и нарочито провокационного творчества, которое изобилует нецензурной лексикой. Главные темы его песен — наркотики, национализм и чёрный юмор.

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