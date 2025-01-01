В Перми появилось граффити в память о Паше Технике Шоумен умер 4 апреля в Таиланде Поделиться Твитнуть

В центре Перми фанаты умершего рэпера Паши Техника нарисовали граффити на стене недостроенного театра, который находится рядом с Октябрьской площадью. Таким образом его поклонники решили увековечить память о нём, сообщает 59.ru.

Граффити представляет собой изображение с датами жизни исполнителя, символ бесконечности, горящую свечу и надпись R.I.P.

Перед тем как на стене появилось граффити, её очистили от тегов уличных художников.

Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) родился в Москве в 1984 году, а умер 4 апреля на Пхукете. У него была лёгочная инфекция. Перед этим у шоумена случился инфаркт на фоне употребления наркотиков.

Он стал известен во второй половине 2010-х годов за счёт своего эпатажного поведения и нарочито провокационного творчества, которое изобилует нецензурной лексикой. Главные темы его песен — наркотики, национализм и чёрный юмор.

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