В Перми появилось граффити в память о Паше Технике
Шоумен умер 4 апреля в Таиланде
В центре Перми фанаты умершего рэпера Паши Техника нарисовали граффити на стене недостроенного театра, который находится рядом с Октябрьской площадью. Таким образом его поклонники решили увековечить память о нём, сообщает 59.ru.
Граффити представляет собой изображение с датами жизни исполнителя, символ бесконечности, горящую свечу и надпись R.I.P.
Перед тем как на стене появилось граффити, её очистили от тегов уличных художников.
Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) родился в Москве в 1984 году, а умер 4 апреля на Пхукете. У него была лёгочная инфекция. Перед этим у шоумена случился инфаркт на фоне употребления наркотиков.
Он стал известен во второй половине 2010-х годов за счёт своего эпатажного поведения и нарочито провокационного творчества, которое изобилует нецензурной лексикой. Главные темы его песен — наркотики, национализм и чёрный юмор.
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