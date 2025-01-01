На здравоохранение Прикамья направят дополнительное финансирование Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Председатель Заксобрания Пермского края Валерий Сухих представил повестку ближайшего пленарного заседания краевого парламента, которое состоится 17 апреля. Депутаты рассмотрят корректировки в действующий бюджет Территориального фонда ОМС, а также законопроекты, направленные на поддержку малых технологичных компаний и профилактику безнадзорности.

В марте губернатор Дмитрий Махонин внёс в законодательное собрание законопроект о налоговых льготах для компаний, разрабатывающих собственные инновационные продукты и внесённых в Реестр малых технологичных компаний (МТК) Министерства экономического развития России. Такие предприятия смогут воспользоваться пониженными налоговыми ставками по налогу на прибыль организаций с 2025 по 2030 год.

«Больше половины компаний из реестра МТК — стартапы. Малобюджетные, но экономически и научно перспективные. Их разработки используются в промышленности региона, медицине, ИТ-безопасности и многих других ключевых отраслях. Государственная поддержка и новый механизм стимулирования позволят им комфортно развиваться в родном регионе и внести значимый вклад в достижение научно-технологического суверенитета России», — подчеркнул Валерий Сухих.

Отдельное внимание на пленарном заседании будет уделено сфере здравоохранения — депутатам предстоит рассмотреть корректировки в бюджет ТФОМС. Вносимые изменения позволят учесть дополнительное финансирование на здравоохранение региона. Так, объём доходов ТФОМС увеличится более чем на 1 млрд руб., около 965 млн будет дополнительно направлено на оказание медицинской помощи онкобольным, вырастут расходы и на другие медицинские услуги, на выплаты и образовательные программы для врачей и среднего медперсонала.

Депутаты рассмотрят также инициативу создания в Прикамье института наставничества для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С трудными подростками смогут работать наставники из числа педагогов, социальных педагогов и членов добровольческих организаций.

Помимо этого, в рамках «правительственного часа» будет рассмотрен доклад краевого минздрава о модернизации первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Также будут представлены результаты работы краевого Роспотребнадзора за прошлый год и уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

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