На здравоохранение Прикамья направят дополнительное финансирование
Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края
Председатель Заксобрания Пермского края Валерий Сухих представил повестку ближайшего пленарного заседания краевого парламента, которое состоится 17 апреля. Депутаты рассмотрят корректировки в действующий бюджет Территориального фонда ОМС, а также законопроекты, направленные на поддержку малых технологичных компаний и профилактику безнадзорности.
В марте губернатор Дмитрий Махонин внёс в законодательное собрание законопроект о налоговых льготах для компаний, разрабатывающих собственные инновационные продукты и внесённых в Реестр малых технологичных компаний (МТК) Министерства экономического развития России. Такие предприятия смогут воспользоваться пониженными налоговыми ставками по налогу на прибыль организаций с 2025 по 2030 год.
«Больше половины компаний из реестра МТК — стартапы. Малобюджетные, но экономически и научно перспективные. Их разработки используются в промышленности региона, медицине, ИТ-безопасности и многих других ключевых отраслях. Государственная поддержка и новый механизм стимулирования позволят им комфортно развиваться в родном регионе и внести значимый вклад в достижение научно-технологического суверенитета России», — подчеркнул Валерий Сухих.
Отдельное внимание на пленарном заседании будет уделено сфере здравоохранения — депутатам предстоит рассмотреть корректировки в бюджет ТФОМС. Вносимые изменения позволят учесть дополнительное финансирование на здравоохранение региона. Так, объём доходов ТФОМС увеличится более чем на 1 млрд руб., около 965 млн будет дополнительно направлено на оказание медицинской помощи онкобольным, вырастут расходы и на другие медицинские услуги, на выплаты и образовательные программы для врачей и среднего медперсонала.
Депутаты рассмотрят также инициативу создания в Прикамье института наставничества для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С трудными подростками смогут работать наставники из числа педагогов, социальных педагогов и членов добровольческих организаций.
Помимо этого, в рамках «правительственного часа» будет рассмотрен доклад краевого минздрава о модернизации первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Также будут представлены результаты работы краевого Роспотребнадзора за прошлый год и уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.
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