Для малых технологических компаний в Прикамье предусмотрят новые налоговые льготы Инициативу планируется рассмотреть в апреле Поделиться Твитнуть

В парламент Прикамья внесён законопроект о новых налоговых льготах для отдельных категорий бизнеса. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, ими смогут воспользоваться компании, работающие на территории региона и включённые в Реестр малых технологических компаний (МТК) Минэкономразвития России.

«По количеству малых технологических компаний Пермский край уже занимает второе место в ПФО. Будем дополнительно поддерживать наши предприятия, которые разрабатывают свои инновационные продукты», — написал глава региона в telegram-канале.

Законопроект планируется рассмотреть в апреле. В случае принятия закона компании смогут воспользоваться пониженными ставками по налогу на прибыль организаций уже в этом году. При выручке до 1 млн руб. — 8%, при выручке от 1 до 300 млн руб. — 10%, при выручке от 300 млн до 2 млрд руб. — 12%, от 2 до 4 млрд руб. — 14%.

Документом также предлагается ввести пониженные ставки по упрощённой системе налогообложения — 1% по объекту налогообложения «доходы» и 5% по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

В данный момент на территории Прикамья действует 91 МТК. По словам губернатора, все они создают уникальные разработки для разных сфер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.