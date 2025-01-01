В Пермском крае введут институт наставничества для трудных подростков Законопроект рассмотрят в апреле Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

В Пермском крае может появиться институт наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Соответствующий законопроект внесён в краевой парламент на рассмотрение надзорным органом.

Документом предлагается вслед за федеральным законодательством закрепить в регионе институт наставничества для трудных подростков. Как сообщается в telegram-канале заксобрания Прикамья, 5 февраля 2025 года вступил в силу закон о создании Государственной информационной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которым предусмотрено формирование реестра наставников и их поддержка.

Прокуратура предложила учесть это в региональном законе «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», согласно которому в полномочия комиссии будет включено принятие решений o назначении, замене или отмене назначения наставника. Работать с трудными подростками смогут также добровольческие организации из реестра Министерства просвещения РФ. Рассмотреть инициативу планируется на пленарном заседании в апреле.

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