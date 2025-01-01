На продажу в Перми выставлено помещение с азиатским бистро Объект оценили в 28 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми на продажу выставили помещение по ул. Екатерининской, 120, в котором находится азиатское бистро. Согласно информации в объявлении на сайте «Авито», объект оценён в 28 млн руб.

«Продам кoммеpчecкое помещeние (готовый арендный бизнес) в сaмом центpе гoродa, c apeндатором (aзиатcкoе биcтpо и доставка суши), нaпpoтив «Алмаза». Пoмещение ocнaщено всеми кoммуникaциями. Свежий ремонт», — отмечает собственник.

Объект расположен на первом этаже жилого дома, между ресторанами «Никала Пиросмани» и «Суфра». Общая площадь составляет 111,8 тыс. кв. м. Причина продажи не называется. Площадку занимает заведение «Камоме».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми продаётся кафе-доставка японской и паназиатской кухни KuniOki за 13 млн руб. По словам собственников, продажа связана с тем, что заведение является непрофильным активом строительной компании.

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