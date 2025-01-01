Росимущество передало земли для строительства новых школ в Пермском крае Речь идёт о трёх участках площадью 2,6 га Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В Пермском крае территориальное подразделение Росимущества осуществило передачу трёх земельных участков общей площадью 2,6 га Куединскому муниципальному округу для возведения общеобразовательных школ на 2 тыс. учеников. Указанные участки земли находятся во Фроловском сельском поселении, входящем в состав Куединского муниципального округа.

Потребность в возведении новых образовательных учреждений вызвана интенсивным развитием территорий Пермского края, отметили в пресс-службе Росимущества, и передача земли призвана разрешить проблему дефицита ученических мест, снизить нагрузку на действующие школы и обеспечить благоприятные условия для образовательного процесса.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в рамках программы приватизации государственного имущества территориальное управление Росимущества объявило о продаже здания профессионально-технического училища, расположенного в Мотовилихинском районе Перми. Торги состоятся 22 апреля.

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