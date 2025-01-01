В Перми выставили на продажу историческое здание профтехучилища в Мотовилихе Торги запланированы на 22 апреля Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В рамках программы приватизации государственного имущества территориальное управление Росимущества объявило о продаже здания профессионально-технического училища, расположенного в Мотовилихинском районе Перми. Детали аукциона опубликованы на электронной торговой площадке РТС-тендер, где и состоятся торги.

На аукцион выставлен земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м (кадастровый номер 59:01:4311730:19) в м/р Городские горки, а также расположенное на нём здание учебного корпуса, занимающее 4,5 тыс. кв. м по ул. Розалии Землячки, 11.

Это здание с богатой историей, функционировавшее как профтехучилище, ранее рассматривалось на предмет включения в перечень объектов культурного наследия. Построенное в стиле конструктивизма, оно имеет форму параллелепипеда. Прежде в нём размещался лицей №3, в настоящее время оно не эксплуатируется. Стоит отметить, что м/р Городские горки в 2023 году был внесён в госреестр объектов культурного наследия.

Объявление о продаже было опубликовано 19 марта 2025 года. Стартовая цена лота составляет 96,3 млн руб. Приём заявок на участие в торгах осуществляется на сайте РТС-тендер до 15 апреля. Сами торги запланированы на 22 апреля.

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