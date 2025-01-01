Стали известны подробности последних дней жизни прикамской журналистки Натальи Балякиной Она умерла дома после тяжёлой болезни Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

Адвокат Алексей Шардаков, который представлял интересы журналистки Натальи Балякиной в суде, рассказал о последних месяцах её жизни. Об этом пишет perm.aif.ru.

По словам юриста, у его подзащитной были большие проблемы со здоровьем: и кардиологические, и с опорно-двигательным аппаратом.

«Ещё у неё был сахарный диабет и гипертония. Она была глубоко больным человеком, но тем не менее суд её арестовал и 4 месяца в СИЗО не могли не усугубить ситуацию», — пояснил Шардаков.

О смерти подзащитной он узнал от её дочери Марии Гуменниковой. Она рассказала, что Наталья Балякина скончалась в своём доме в ночь на 10 апреля.

Как ранее писал «Новый компаньон» в середине этой недели стало известно, что Наталья Балякина скончалась после болезни, а незадолго до смерти она лечилась в кардиодиспансере.

В прошлом году Балякина стала фигуранткой уголовного дела. Женщину задержали в начале февраля в момент передачи денег в автомобиле председателя думы Чайковского Михаила Шубина. Сообщалось, что она якобы вымогала у Шубина 500 тыс. руб., обещая не публиковать сведения о его частной жизни.

Пенсионерку продержали в СИЗО четыре месяца, а потом отправили под домашний арест. Впоследствии судебное расследование приостановили из-за болезни обвиняемой.





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