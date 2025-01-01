В Пермском крае скончалась журналистка Наталья Балякина В последнее время она проходила лечение в кардиодиспансере Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

В Пермском крае скончалась журналистка из Чайковского Наталья Балякина. Об этом сообщает Properm со ссылкой на её адвоката Алексея Шардакова.

По данным издания, незадолго до смерти она лечилась в кардиодиспансере.

Как ранее писал «Новый компаньон», в прошлом году Наталья Балякина стала фигуранткой уголовного дела. Женщину задержали в начале февраля в момент передачи денег в автомобиле председателя думы Чайковского Михаила Шубина. Сообщалось, что она якобы вымогала у Шубина 500 тыс. руб., обещая не публиковать сведения о его частной жизни.

Судебное расследование было приостановлено в связи с болезнью обвиняемой.

Отметим, в 2015 году Балякину приговорили к трём годам колонии, признав виновной в растрате 751 тыс. руб. в должности директора управляющей компании. Она отбывала наказание в ИК-28, а в 2017 году вышла по УДО. При этом женщина не признавала свою вину и считала, что преследование связано с её конфликтами с местной властью и бизнесменами в сфере ЖКХ.

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