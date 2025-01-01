Глава дептранса Перми Анатолий Путин призвал пермяков покупать годовые проездные С 15 апреля стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до 40 рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Анатолий Путин

Накануне ожидающегося повышения тарифа на проезд в общественном транспорте начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин посоветовал пермякам приобретать годовые проездные. Об этом чиновник написал на своей странице ВКонтакте.

Путин заявил, что «сейчас самое время успеть купить годовой проездной до 15 апреля», поскольку у этого решения «сплошные плюсы».

В качестве плюсов чиновник привёл четыре аргумента. Например, для тех, у кого будет такой проездной, в ближайший год не подорожает проезд. Кроме того, можно пользоваться транспортом без ограничений по поездкам и времени пересадки, а пассажира не оштрафуют. Последний аргумент Анатолия Путина заключается в том, что за счёт покупки проездных будет развиваться общественный транспорт.

Напомним, с 12 апреля в Перми начали продавать билеты для разовых поездок в общественном транспорте. Их можно купить в отделениях Почты России и Почтобанка, на автовокзале, автостанции «Южная», ж/д вокзалах Пермь I и Пермь II, остановочном пункте «Молодёжная» и в других пунктах продаж. Он стоит 57 руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале следующей недели, 15 апреля, оплата проезда наличными деньгами водителю в пермских трамваях и автобусах будет невозможна. Кроме того, цена за проезд вырастет с 37 руб. до 40 руб.

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