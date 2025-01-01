С 12 апреля в Перми начинается продажа разовых билетов Каждый будут стоить 57 рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

С 12 апреля в Перми начинается реализация билетов для разовых поездок в общественном транспорте. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Приобрести их можно в отделениях «Почты России», «Почтобанка», на Автовокзале, автостанции «Южная», железнодорожных вокзалах Пермь I, Пермь II, остановочном пункте «Молодежная» и пр. Полный список пунктов продажи разовых билетов доступен по ссылке.

Напомним, с 15 апреля оплата проезда наличными деньгами водителю в пермских трамваях и автобусах будет невозможна. Разовый билет — оптимальный вариант для тех, кто редко пользуется общественным транспортом, заявили в дептрансе. Цена билета составит 57 руб.

В данный момент стоимость проезда в общественном транспорте Перми составляет 37 руб., с 15 апреля она вырастет до 40 руб., 17 руб. будет стоить бумажный носитель с электронным чипом.

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