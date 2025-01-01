В Перми выставили на продажу кафе Barberry Заведение продают за 4 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

В центре Перми выставлено на продажу кафе Barberry за 4 млн руб. Об этом стало известно через объявления на платформе «Авито».

«Срочная продажа в связи с личными обстоятельствами владельца, без привязки к бренду. При желании можно изменить формат на ресторан, что позволит привлечь новую аудиторию и значительно увеличить прибыль», — говорится в объявлении.





Помещение занимает площадь 215 кв. м и находится в аренде. В объявлении отмечается, что кафе показывает стабильные результаты, однако его потенциал ещё не полностью раскрыт, так как оно открылось в ноябре 2024 года. В марте выручка заведения составила 5 млн руб.





Цена является предварительной. Поскольку продажа срочная, возможен торг по цене, как указано в объявлении.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми продают заведение японской и паназиатской кухни KuniOki.

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