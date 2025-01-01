В Кунгурском округе Пермского края утонул рыбак Мужчина провалился под лёд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Возле с. Усть-Турка в Кунгурском округе произошёл несчастный случай. По предварительным данным Кунгурского межрайонного следственного отдела СКР по Пермскому краю, 10 апреля мужчина 1948 г.р. во время рыбалки на реке Ирень провалился под лёд.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России рассказали, что информация о происшествии поступила в оперативную дежурную службу ведомства 11 апреля в 10:00.

На место выехали пять человек и две единицы техники от РСЧС. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

Следователи СК России проводят процессуальную проверку. Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в конце марта в Кунгурском округе трагически погиб 75-летний мужчина. Он провалился под лёд на Сылве и утонул на глазах свидетелей.

3 апреля на Сылве в Кунгурском округе был замечен рыбак, плывущий на льдине. О происшествии в оперативную дежурную смену спасателей сообщили очевидцы. Мужчину удалось спасти.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю подчёркивают, что в 2024 году на водных объектах Пермского края зафиксировано 72 происшествия. 60 человек, в том числе 10 детей, погибли. Спасён 21 человек, включая 8 детей.

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