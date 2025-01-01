В Кунгурском округе с льдины спасли рыбака О происшествии сообщили очевидцы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 3 апреля, на реке Сылва в Кунгурском округе был замечен рыбак, плывущий на льдине. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, мужчина о помощи не просил, о происшествии в оперативную дежурную смену спасателей сообщили очевидцы.

К месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве трёх человек и одной единицы техники. Рыбак был спасён.

В ведомстве подчёркивают, что в 2024 году на водных объектах Пермского края зафиксировано 72 происшествия. 60 человек, в том числе 10 детей, погибли. Спасён 21 человек, включая восемь детей.

С начала 2025 года зарегистрировано четыре происшествия, на которых погибли один взрослый и один ребёнок. Три человека, в числе которых один ребёнок, спасены.

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