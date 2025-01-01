Владельца премиального спорткара нашли в Перми мёртвым после ареста авто Поделиться Твитнуть

фото: Baza

Как сообщает тг-канал «База», 39-летний руководитель строительной фирмы «Алга» Алексей Булатов был найден мёртвым после того, как на принадлежащий ему спорткар McLaren 720S, оцененный в 20 млн руб. и оформленный в лизинг на компанию, был наложен арест.

Как пишет издание, в период процветания «Алга» Булатов приобретал дорогие автомобили, среди которых были Audi A5, Porsche Cayenne, Porsche 911, BMW X5, а вершиной его коллекции стал McLaren 720S.

В 2024 году у «Алга» начались финансовые затруднения. Булатов опасался ареста счетов. С октября велись попытки продать McLaren, предположительно, для погашения долгов. Однако автомобиль не пользовался популярностью. В марте 2025 года машина была арестована, что, как пишет канал, могло подтолкнуть мужчину свести счёты с жизнью.

Известно, что Булатов ушёл из дома 6 апреля, а его супруга получила от него сообщение о готовности совершить «трусливый поступок» из-за отсутствия альтернативы. На следующий день тело Булатова было найдено на территории лыжной базы «Динамо».

Согласно сервису «Чекко», ООО «Алга» участвовало в 28-ми арбитражных делах, общая сумма исковых требований составляет 101,4 млн руб. На 10 февраля 2025 года зарегистрированы сведения о задолженностях компании по налогам и страховым взносам на сумму 41,7 млн руб., а также пенях и штрафах в размере 1,5 млн руб. Во вторник, 8 апреля, расчётные счета компании Алексея Булатова были арестованы.

В ГУ МВД России по Пермскому краю «Новому компаньону» сообщили, что сейчас по делу идут проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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